Европейские туристы отменяют поездки в США из-за политики Трампа

Некоторые туристы из стран Евросоюза, в том числе Германии и Дании, отказываются от поездок в США из-за действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на европейские туристические агентства, информирует ТАСС.

По информации издания, в числе факторов, повлиявших на решение туристов не посещать США, - "оспаривание главой Белого дома жизнеспособности альянса США и Европы, предложение аннексии Гренландии", участие в глобальной торговой войне, ужесточение пограничной и визовой политики, а также преследование нелегальных мигрантов.

По данным Евросоюза, в 2023 году европейцы потратили 155 млрд долларов на поездки в США. По информации Ассоциации туризма США, иностранцы, посещающие эту страну, тратят в 7-8 раз больше, чем путешествующие по ней американцы. Согласно предварительным данным Национального управления по путешествиям и туризму США, в феврале число путешественников из Западной Европы в североамериканском государстве снизилось на 1 % в годовом исчислении после роста на 14 % за аналогичный период 2024 года. Так, число туристов из Словении упало на 26 %, швейцарцы и бельгийцы также вошли в тройку отказавшихся от поездки за океан.

На риторику Трампа в отношении Гренландии, автономной территории Дании, остро отреагировали датчане. В феврале число посещающих США датских граждан снизилось на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был отмечен рост на 7 %. Турист из Дании Ким Соренсон заявил, что он отменил поездку в Калифорнию на свадьбу друга семьи и удалил звезды и полосы с татуировки, чтобы "не выглядеть проамерикански".

По словам Мирко Лалли - генерального директора компании Data Appeal Company, поставляющей туристические данные, - в марте число интернет-запросов по поводу рейсов в США резко сократилось во Франции, Италии и Испании. Как сообщило немецкое туристическое агентство America Unlimited (AU), немцы в первую очередь обращают внимание на Канаду как на альтернативу. На фоне угроз Трампа превратить Канаду в 51-й штат некоторые европейцы рассматривают посещение этой страны в знак солидарности. "Канада переживает настоящий бум", - заявил генеральный директор AU Тимо Коленберг.