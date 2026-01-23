3.74 BYN
ЕвроСМИ: Администрация Бухареста находится в критическом финансовом положении
Автор:Редакция news.by
Администрация румынской столицы находится в критическом финансовом положении. Сообщают ЕвроСМИ. После покрытия текущих расходов и субсидий на общественный транспорт и теплоснабжение в бюджете осталось около миллиона евро.
Как добавил мэр Бухареста, у многих румын на счетах больше денег. По его словам, столица полностью зависит от решений правительства и не имеет финансовой автономии. Он назвал нынешнюю ситуацию "позорной".
Мэр Бухареста хочет провести множество реформ, которые будут включать такие непопулярные меры, как закрытие предприятий и повышение стоимости проезда на общественном транспорте.
Критическая ситуация не только в столице - госдолг Румынии составляет уже почти 59 % от ВВП страны.