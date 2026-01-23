ЕвроСМИ: Администрация Бухареста находится в критическом финансовом положении

Администрация румынской столицы находится в критическом финансовом положении. Сообщают ЕвроСМИ. После покрытия текущих расходов и субсидий на общественный транспорт и теплоснабжение в бюджете осталось около миллиона евро.

Как добавил мэр Бухареста, у многих румын на счетах больше денег. По его словам, столица полностью зависит от решений правительства и не имеет финансовой автономии. Он назвал нынешнюю ситуацию "позорной".

Мэр Бухареста хочет провести множество реформ, которые будут включать такие непопулярные меры, как закрытие предприятий и повышение стоимости проезда на общественном транспорте.