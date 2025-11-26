Евросоюз обсуждает "план Б" для финансирования Украины без использования замороженных активов РФ

Европейские страны разрабатывают "экстренный план Б" с целью обеспечить финансовую стабильность Украины в начале 2026 года.

Вместо замороженных активов России, которые не получается изъять, предлагается "промежуточный" кредит Киеву за счет займов ЕС. План появился в связи с отказом Бельгии конфисковать российские активы, что, по мнению Брюсселя, означает "чересчур большие скрытые риски".