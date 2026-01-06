3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Евросоюз отказывается признавать легитимность и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес
Автор:Редакция news.by
Евросоюз отказывается признавать легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес после захвата Мадуро американскими военными.
Представитель Еврокомиссии заявила, что ЕС не считает легитимным президентом ни Мадуро, ни Родригес, но при этом Брюссель намерен поддерживать с ней "ограниченные контакты" для практических нужд.
Эксперты расценивают позицию ЕС как прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и поддержку агрессивных действий Вашингтона, которые осуждают лидеры нового миропорядка, в том числе и Беларусь.