Евросоюз приостанавливает ратификацию торгового пакта с США из-за новых пошлин Трамп
Восемь стран - членов НАТО выразили поддержку Гренландии после того, как Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10 % в отношении их товаров. Это следует из совместного заявления Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.
Власти этих государств подчеркнули, что пошлины США могут привести к опасным последствиям. Более того, стало известно, что Европарламент приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между ЕС и США. Это означает, что Вашингтон не получит беспошлинный доступ своей продукции на внутренний рынок Евросоюза.
Как пишут западные СМИ, ЕС рассматривает пошлины против США на сумму 93 млрд евро, а также возможность ограничить доступ американских компаний на рынок ЕС. Отмечается: тарифный список был подготовлен в 2025 году, но его действие было приостановлено, чтобы избежать "полномасштабной торговой войны".