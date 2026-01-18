Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Евросоюз приостанавливает ратификацию торгового пакта с США из-за новых пошлин Трамп

Восемь стран - членов НАТО выразили поддержку Гренландии после того, как Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10 % в отношении их товаров. Это следует из совместного заявления Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Власти этих государств подчеркнули, что пошлины США могут привести к опасным последствиям. Более того, стало известно, что Европарламент приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между ЕС и США. Это означает, что Вашингтон не получит беспошлинный доступ своей продукции на внутренний рынок Евросоюза.

Как пишут западные СМИ, ЕС рассматривает пошлины против США на сумму 93 млрд евро, а также возможность ограничить доступ американских компаний на рынок ЕС. Отмечается: тарифный список был подготовлен в 2025 году, но его действие было приостановлено, чтобы избежать "полномасштабной торговой войны".

