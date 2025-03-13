Ежов: Россия и США играют важную роль на мировой арене

"Надо понимать то, что и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки являются значимыми государствами на мировой арене. Это сверхдержавы, это государства, которые обладают ядерным оружием, это государства, которые действительно играют очень важную роль в современной картине мира. Поэтому, конечно, вот то даже не затишье, а те конфронтационные тенденции, которые наблюдались последние годы в отношениях между США и Россией, да, их необходимо преодолевать. И то, что происходит сегодня как раз таки в части трансформации характера взаимоотношений между Россией и США, следует рассматривать исключительно как позитивный шаг", - поделился мнением Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.