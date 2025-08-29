Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Файнэншал таймс": большинство французов выступают за отставку Макрона и Байру

Политический кризис во Франции. 67 % французов хотят, чтобы Макрон ушел в отставку. Об этом пишет "Файнэншал таймс" со ссылкой на данные соцопроса.

Также 72 % респондентов выступают против премьера и ожидают его поражения в парламенте после голосования о доверии правительству 8 сентября.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, Макрон сможет назначить нового главу правительства или распустить парламент и назначить новые парламентские выборы. Однако Байру предупредил, что новые выборы не принесут стране стабильности, а лишь усугубят кризис.

Ранее глава французского МВД заявил, что страна находится на краю финансовой пропасти. По словам министра, 54 % французского госдолга находится в руках иностранцев, и это не только вопрос экономики, но и проблема независимости и суверенитета Пятой республики.

