Фермеры Испании требуют помощи от государства из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке уже оказывает прямое воздействие на сельское хозяйство Европы. Испанские фермеры потребовали срочной государственной поддержки в связи с резким ростом цен на удобрения и угрозой экспорта люцерны в страны Персидского залива.

Испания поставляет большую часть своей люцерны в Саудовскую Аравию и ОАЭ, но перекрытие Ормузского пролива привели к росту затрат и усилили неопределенность в этом секторе. Влияет на рост затрат и подорожание страховки для судов.

"В Испанию поставки прекратились, цены на удобрения выросли на 50 %, на фермах царит страх и неопределенность. Теперь, когда пришло время удобрять посевы зерновых, ячменя, пшеницы, в основном рапса, и начинать вносить удобрения в корма, с учетом повышения цен это означает очень значительное увеличение затрат", - отметил испанский фермер.

испанский фермер

По данным министра сельского хозяйства Испании, у страны имеется запас топлива и удобрений более чем на 90 дней. Сейчас готовится комплекс мер по сдерживанию роста цен, включая возможное снижение налога на дизельное топливо для фермеров. План призван предотвратить инфляцию цен на продукты питания.