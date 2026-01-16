Фермеры протестуют против соглашения ЕС и МЕРКОСУР, перекрыв движение между Францией и Испанией

Протесты фермеров перекрыли движение между Францией и Испанией, аграрии выступают против соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР. Нарушено движение из Испании во Францию, в обратную сторону проехать можно. Протестующие также по традиции подвезли сено и навоз к административным зданиям.