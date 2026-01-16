Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Фермеры протестуют против соглашения ЕС и МЕРКОСУР, перекрыв движение между Францией и Испанией

Протесты фермеров перекрыли движение между Францией и Испанией, аграрии выступают против соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР. Нарушено движение из Испании во Францию, в обратную сторону проехать можно. Протестующие также по традиции подвезли сено и навоз к административным зданиям.

Отдельную акцию в пригороде Парижа провели французские производители молока. Контракты на местные закупки сокращаются, зато растет импорт молочной продукции из Восточной Европы. Тут вместо навоза вылили десятки литров молока под звон пустых кастрюль и колокольчиков.

