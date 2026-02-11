Тракторный протест. Испанские фермеры снова заблокировали ряд центральных улиц Мадрида. В испанской столице вновь вспыхнула масштабная демонстрация против сделки с МЕРКОСУР.



Аграрии требуют от властей обеспечить улучшение условий жизни и защиту роли сельских общин. Протестующие убеждены: пакет мер поддержки, предложенный на неделе, не разрешит нависший над страной сельскохозяйственный кризис.