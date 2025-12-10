3.77 BYN
Ферстаппен признан самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1"
Автор:Редакция news.by
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1" по итогам сезона 2025 года, заработав 76 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.
Второе место по доходам занял семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари", заработавший 70,5 млн долларов. На третьей позиции расположился действующий чемпион мира британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис (57,5 млн долларов).
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1" (2021, 2022, 2023, 2024). В прошедшем сезоне он занял второе место в личном зачете. Нидерландский пилот лидирует по доходам от "Формулы-1" в течение последних четырех сезонов.