Ферстаппен признан самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком "Формулы-1" по итогам сезона 2025 года, заработав 76 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

Второе место по доходам занял семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари", заработавший 70,5 млн долларов. На третьей позиции расположился действующий чемпион мира британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис (57,5 млн долларов).