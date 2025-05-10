Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фильм "Брестская крепость" показали в Дубае. Некоторые зрители впервые увидели кадры страшной войны

Масштабное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, прошло в Дубае в формате приема и показа фильма "Брестская крепость".

Некоторые зрители впервые увидели кинохронику событий Великой Отечественной войны. Адаптировали ленту для арабской аудитории студенты факультета международных отношений БГУ.

Этот проект подчеркнул важность сохранения исторической памяти и роль молодежи в укреплении межкультурных связей. Мероприятие объединило представителей дипмиссий, местных жителей, а также белорусскую диаспору, проживающую в ОАЭ.

Брестская крепостьДубай