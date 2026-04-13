Financial Times: ЕС выдвинул 27 условий Будапешту

Брюссель начал торг с Будапештом. ЕС выдвинул 27 условий Венгрии после парламентских выборов, пишет Financial Times.

Ключевые среди них - разблокировка европейского кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России, а также проведение реформ в стране. Взамен ЕС для Будапешта обещает разблокировать 35 млрд евро. По данным издания, переговоры уже начались.

В статье уточняется, что Еврокомиссия настаивает, чтобы новое правительство Венгрии наладило отношения с Украиной и начало проводить давно требуемые реформы. Однако, исходя из заявлений Мадьяра, лидера победившей партии "Тиса", будущий премьер согласен с отказом Будапешта от предоставления Киеву кредита ЕС в размере 90 млрд евро и считает невозможным вступление Украины в ЕС, по крайней мере, в ближайшие годы.

