Financial Times: В Европе больше не могут самостоятельно выпускать базовые лекарственные препараты

О кризисе европейской химической промышленности пишет экономическая газета Financial Times. Из-за массового закрытия заводов ЕС практически утратил возможность самостоятельно производить базовые лекарства, даже обычный парацетамол.



По данным экспертов, за последние 3 года в регионе было ликвидировано около 7 % всех производственных мощностей отрасли. Главной причиной упадка стал импорт дешевой и при этом качественной продукции из Китая. Азиатская продукция буквально вытесняет местных производителей с рынка.



Пекин, как отмечают эксперты, активизировал экспорт в Европу, чтобы компенсировать снижение поставок на американский рынок. Чтобы спасти ситуацию, Брюссель идет на отчаянные меры: проводит десятки антидемпинговых расследований против китайских поставщиков.