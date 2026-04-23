Финляндия готова разрешить ядерное оружие на своей территории

Финляндия отказывается от безъядерного статуса. Правительство страны внесло в парламент предложение разрешить ввозить, хранить, транспортировать и доставлять ядерное оружие в случае обороны. В сообщении на сайте Минобороны страны уточняется: речь идет о предложении внести поправки в закон об атомной энергии и Уголовный кодекс.