3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Финляндия готова разрешить ядерное оружие на своей территории
Автор:Редакция news.by
Финляндия отказывается от безъядерного статуса. Правительство страны внесло в парламент предложение разрешить ввозить, хранить, транспортировать и доставлять ядерное оружие в случае обороны. В сообщении на сайте Минобороны страны уточняется: речь идет о предложении внести поправки в закон об атомной энергии и Уголовный кодекс.
Согласно действующему финскому закону от 1987 года, сейчас импорт, производство, хранение и взрыв ядерных зарядов на территории страны категорически запрещены даже в военное время. Новые поправки призваны кардинально изменить оборонную доктрину.