Финляндия проведет масштабные военно-морские учения возле российских границ

Финляндия объявила о военных учениях возле российских границ. ВМС страны в период с 18 по 29 мая проведут маневры под названием Narrow Waters 26-1.

Учения затронут Финский залив, прибрежные районы Южной Финляндии и Архипелаговое море. В них будут задействованы 3 тыс. человек. К местным военным присоединятся иностранные контингенты: рота ВМС Германии и морская пехота США.