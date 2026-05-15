Финляндия проведет масштабные военно-морские учения возле российских границ

Финляндия объявила о военных учениях возле российских границ. ВМС страны в период с 18 по 29 мая проведут маневры под названием Narrow Waters 26-1.

Учения затронут Финский залив, прибрежные районы Южной Финляндии и Архипелаговое море. В них будут задействованы 3 тыс. человек. К местным военным присоединятся иностранные контингенты: рота ВМС Германии и морская пехота США.

Заявленная цель - проверка готовности к действиям в условиях реальной войны. Планируется активное использование морских и воздушных беспилотных систем.

