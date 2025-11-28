Финляндия запустит спутники для контроля границы с Россией

Военная истерия Финляндии достигла небес. Хельсинки хочет использовать гиперспектральные спутники, способные делать высокоточные снимки с целью контроля зоны возле границы с Россией.



Об этом сообщила инвестиционная компания Springvest. Проект планируют реализовать с 2027 года. При этом помочь в реализации задумки Финляндии может Евросоюз. Он уже выделил около 50 млн евро на контроль за границей. Но пока активного участия в проекте со спутниками не принимал.