Фицо и Вучич приедут в Москву 9 Мая на парад Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией 9 Мая на празднование 80-летия Победы, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара.

"Мы хотим приехать 9 Мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы [Вячеславом Володиным], - сказал Тибор Гашпар. - Премьер приедет тоже".

О своем желании посетить парад на Красной площади в Москве 9 Мая также заявил президент Сербии Александр Вучич. "9 Мая - это День Победы над фашизмом, и мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву", - отметил сербский лидер.