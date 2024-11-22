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Фицо и Вучич приедут в Москву 9 Мая на парад Победы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией 9 Мая на празднование 80-летия Победы, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара.

"Мы хотим приехать 9 Мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы [Вячеславом Володиным], - сказал Тибор Гашпар. - Премьер приедет тоже".

О своем желании посетить парад на Красной площади в Москве 9 Мая также заявил президент Сербии Александр Вучич. "9 Мая - это День Победы над фашизмом, и мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву", - отметил сербский лидер.

Александр Вучич ранее подчеркивал, что Сербия и Словакия не позволят переписывать историю и будут совместными усилиями защищать результаты борьбы против фашизма, а народы двух стран всегда будут уважать победителей фашизма и освободителей Европы.

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