Фицо: Киев шантажирует Будапешт
Киев идет на политический шантаж в отношении Венгрии, которая выступает против членства Украины в ЕС, заявил премьер Словакии Фицо. Политик предположил, что нефтепровод "Дружба" уже, вероятно, отремонтирован, но Киев задерживает возобновление поставок, чтобы оказать давление.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Я думаю, что поставки нефти со стороны Украины в направлении Венгрии и Словакии снова стали предметом политического шантажа и давления на нас, особенно на Венгрию. Мол, если Венгрия согласится на членство Украины в ЕС, возможно, придут поставки нефти".
Высказался политик и о взаимоотношениях с Москвой. Фицо уверен, что ЕС должен вести диалог с Россией, в противном случае Запад не может утверждать, что заинтересован в завершении конфликта в Украине. Он также добавил, что некоторые государства - члены союза желают, чтобы боевые действия продолжались.