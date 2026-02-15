Фицо: Киев шантажирует Будапешт

Киев идет на политический шантаж в отношении Венгрии, которая выступает против членства Украины в ЕС, заявил премьер Словакии Фицо. Политик предположил, что нефтепровод "Дружба" уже, вероятно, отремонтирован, но Киев задерживает возобновление поставок, чтобы оказать давление.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я думаю, что поставки нефти со стороны Украины в направлении Венгрии и Словакии снова стали предметом политического шантажа и давления на нас, особенно на Венгрию. Мол, если Венгрия согласится на членство Украины в ЕС, возможно, придут поставки нефти".