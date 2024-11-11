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Фицо заявил, что ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину превысит потери России
Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что ущерб ЕС от остановки Украиной транзита газа в Европу значительно превысит потери России, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Ущерб, причиненный России, будет составлять только около 2 млрд евро, то есть приблизительно лишь 3 % от всех финансовых потерь, причиненных 27 государствам - членам ЕС.
В связи прекращением транзита через Украину Европу ждет значительное повышение цен на газ. Ущерб для ЕС составит ежегодно 60-70 млрд евро. По словам словацкого премьера, эту сумму заплатят домохозяйства и отрасли экономики европейских стран.
Ущерб для Словакии от прекращения транзита составит 400 млн евро в год. Потери украинского бюджета, в который поступают сборы за транзит, оцениваются в 800 млн евро. С просьбой срочно уделить внимание решению Киева прекратить транзит газа в Европу премьер Словакии обратился к председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Ранее в Киеве объявили, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транспортировку российского газа через свою территорию в Словакию и другие страны Евросоюза.
Фото: ТАСС
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