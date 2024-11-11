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Фицо заявил, что ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину превысит потери России

Фицо заявил, что ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину превысит потери России

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что ущерб ЕС от остановки Украиной транзита газа в Европу значительно превысит потери России, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Ущерб, причиненный России, будет составлять только около 2 млрд евро, то есть приблизительно лишь 3 % от всех финансовых потерь, причиненных 27 государствам - членам ЕС.
Роберт Фицо

В связи прекращением транзита через Украину Европу ждет значительное повышение цен на газ. Ущерб для ЕС составит ежегодно 60-70 млрд евро. По словам словацкого премьера, эту сумму заплатят домохозяйства и отрасли экономики европейских стран.

Ущерб для Словакии от прекращения транзита составит 400 млн евро в год. Потери украинского бюджета, в который поступают сборы за транзит, оцениваются в 800 млн евро. С просьбой срочно уделить внимание решению Киева прекратить транзит газа в Европу премьер Словакии обратился к председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ранее в Киеве объявили, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транспортировку российского газа через свою территорию в Словакию и другие страны Евросоюза.

Фото: ТАСС

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