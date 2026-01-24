Флекс Трампа и беседа о распиле Гренландии - собрали инсайды по итогам Давоса

С 19 по 23 января проходил Всемирный международный экономический форум в Давосе, который наделал много шума и скандалов. В подкасте "Волков и Сыч" разобрали самые яркие моменты и события форума.

Наезды Европы на Трампа в Давосе

Пожалуй, самое важное в этом мероприятии - это то, каким образом все лидеры европейских стран ополчились на США, но, не называя фамилию Дональда Трампа и не озвучивая, что речь идет о Штатах. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил, что вообще-то речь пойдет в его выступлении о России и Китае, но в итоге говорилось, что старый миропорядок меняется на новый. Премьер-министр Канады Марк Карни вообще выступил феерично, а его речь поддержали аплодисментами, когда он заявил, что мир продолжительное время играл по определенным правилам.

Конечно, всем было видно, как некоторые "наезжали" на Трампа, но, кажется, он от этого только кайфовал, да и в обиду себя не давал. Например, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сказал, что тот вообще никому не нужный человек, и слил личную переписку с французским лидером по поводу Гренландии. В общем, выражаясь современным языком, Трамп просто-напросто там флексил, а сейчас и вовсе продолжает наслаждаться своим президентским сроком.

Полезная фикция: Канада признала лицемерие правил международного порядка

"На протяжении десятилетий такие страны, как Канада, процветали в условиях того, что мы называем международным порядком, основанным на правилах. Мы вступали в международные организации, восхваляли их принципы, извлекали выгоду из их предсказуемости. Благодаря этому мы могли проводить внешнюю политику, основанную на ценностях, под их защитой. Мы знали, что история о международном порядке, основанном на правилах, была отчасти ложной, что сильнейшие при удобном случае освобождали себя от обязательств, что торговые правила применялись избирательно. Мы знали, что международное право применялось с разной степенью строгости в зависимости от того, кто был обвиняемым или потерпевшим. Эта фикция была полезной", - высказался на полях Давоса премьер Канады.

Марк Карни news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8b17e3-544d-4732-a1c0-2e81f08d40ae/conversions/d84beb39-e04a-4166-9770-11b1687cffeb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8b17e3-544d-4732-a1c0-2e81f08d40ae/conversions/d84beb39-e04a-4166-9770-11b1687cffeb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8b17e3-544d-4732-a1c0-2e81f08d40ae/conversions/d84beb39-e04a-4166-9770-11b1687cffeb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d8b17e3-544d-4732-a1c0-2e81f08d40ae/conversions/d84beb39-e04a-4166-9770-11b1687cffeb-xl-___webp_1920.webp 1920w Марк Карни

По его словам, в частности, американская гегемония способствовала обеспечению общественных благ, открытию морских путей, стабильности финансовой системы, коллективной безопасности и поддержке механизмов разрешения споров, поэтому Канада и другие страны повесили вывеску в витрине: "Мы участвовали в ритуалах". И по большей части они не обращали внимания на расхождение между риторикой и реальностью, но теперь эта сделка больше не работает. То есть Марк Карни в открытую подтвердил, что все, что происходило, было следованием филькиной грамоте.

Трамп же на такой месседж ответил премьеру Канады в своей соцсети Truth Social.

"Если губернатор Карни считает, что он может сделать из Канады перевалочный порт для китайских продуктов, которые в дальнейшем пойдут в США, то он глубоко ошибается. Китай съест Канаду заживо, высушит весь ее бизнес и заберет его себе. Если Канада реализует сделку с Китаем, она будет поглощена на 100 %. Мы введем 100 % тарифы на все канадские товары и продукты, которые будут поступать в США. Ваш президент Дональд Трамп".

Америка уже не скрывает, каким образом будет торпедировать Канаду, но здесь важны тезисы в заявлении господина Карни о том, что эти правила зависели от того, кто был потерпевшей стороной, кто - судил. Так он фактически признал, что буквально десятилетиями они извлекали прибыль от взаимоотношений с США за счет того, что придерживались риторики Белого дома и легитимизировали действия Штатов, а за это получали возможность доступа к американскому рынку, долларам и печатному станку.

Гренландию сдадут Трампу?

Еще один удивительный момент - Кир Стармер и некоторые другие политики пытались как будто бы смело выйти и начать прекословить Трампу. Но, честно говоря, у них не особо это получилось, зато получилось много инсайдов.

Например, некоторые еврочиновники на полях Давоса сливали журналистам информацию по поводу Гренландии. Оказалось, что все говорят только об одном: ее отдадут Трампу. Вопрос только состоит в том, будет ли это через месяц или два.

Интереснее становится эта история и потому, что президент Америки во время Давосского форума поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. После беседы стало известно, что они в обход Европейского союза, в том числе и Дании, де-юре владеющей Гренландией, США получат огромное расширение своих полномочий на острове. Пока договорились о том, что Трамп не будет захватывать Гренландию, а расширит там свое количество военных баз, причем имея право не обговаривать это. Определенные американские СМИ пишут, что в Гренландии будет выстроена работа по принципу Гуантанамо.

Трамп и 5-я статья НАТО

После Давосского форума стало ясно, что в НАТО произошел достаточно серьезный раскол, и теперь непонятно, действующий ли это альянс или нет.

Возвращаясь к главе Белого дома, отметим, что после Давоса Трамп вообще начал открыто издеваться над НАТО. Он в своей речи упомянул, что по 5-й статье альянса военные должны прибыть на помощь государству, которое подвергается нападению. "Я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам", - сказал американский президент. А далее вообще предложил активировать 5-ю статью, чтобы силы альянса приехали помочь в борьбе с мексиканскими наркокартелями, потому что до настоящего времени никто ничего не сделал.

Теневая сторона давосского форума

Заострим внимание и на том, чем занимались лидеры в Давосе, потому что спрос на эротические услуги во время Всемирного экономического форума увеличился в 4 тыс. раз, об этом сообщило издание La Depeche. Причем большее количество пользователей такими услугами было из США и Украины.

Неназванные чиновники потратили 103 тыс. евро за четыре дня с пятью женщинами. Одной из участниц после уикенда с высокопрофильными бизнесменами даже предложили престижную должность.

Все перечисленное лишь еще раз доказывает, что премьер-министр Канады Марк Карни был прав, говоря о фикциях и частично ложной истории международного порядка.