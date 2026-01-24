Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Флекс Трампа и беседа о распиле Гренландии - собрали инсайды по итогам Давоса

Флекс Трампа и беседа о распиле Гренландии - собрали инсайды по итогам Давоса

С 19 по 23 января проходил Всемирный международный экономический форум в Давосе, который наделал много шума и скандалов. В подкасте "Волков и Сыч" разобрали самые яркие моменты и события форума.

Наезды Европы на Трампа в Давосе

Пожалуй, самое важное в этом мероприятии - это то, каким образом все лидеры европейских стран ополчились на США, но, не называя фамилию Дональда Трампа и не озвучивая, что речь идет о Штатах. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил, что вообще-то речь пойдет в его выступлении о России и Китае, но в итоге говорилось, что старый миропорядок меняется на новый. Премьер-министр Канады Марк Карни вообще выступил феерично, а его речь поддержали аплодисментами, когда он заявил, что мир продолжительное время играл по определенным правилам.

Волков и Сыч | Зачем Трамп собрал клуб избранных в Совет мира?

Конечно, всем было видно, как некоторые "наезжали" на Трампа, но, кажется, он от этого только кайфовал, да и в обиду себя не давал. Например, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сказал, что тот вообще никому не нужный человек, и слил личную переписку с французским лидером по поводу Гренландии. В общем, выражаясь современным языком, Трамп просто-напросто там флексил, а сейчас и вовсе продолжает наслаждаться своим президентским сроком.

Полезная фикция: Канада признала лицемерие правил международного порядка

"На протяжении десятилетий такие страны, как Канада, процветали в условиях того, что мы называем международным порядком, основанным на правилах. Мы вступали в международные организации, восхваляли их принципы, извлекали выгоду из их предсказуемости. Благодаря этому мы могли проводить внешнюю политику, основанную на ценностях, под их защитой. Мы знали, что история о международном порядке, основанном на правилах, была отчасти ложной, что сильнейшие при удобном случае освобождали себя от обязательств, что торговые правила применялись избирательно. Мы знали, что международное право применялось с разной степенью строгости в зависимости от того, кто был обвиняемым или потерпевшим. Эта фикция была полезной", - высказался на полях Давоса премьер Канады.

премьер-министр Канады Марк Карни
Марк Карни

По его словам, в частности, американская гегемония способствовала обеспечению общественных благ, открытию морских путей, стабильности финансовой системы, коллективной безопасности и поддержке механизмов разрешения споров, поэтому Канада и другие страны повесили вывеску в витрине: "Мы участвовали в ритуалах". И по большей части они не обращали внимания на расхождение между риторикой и реальностью, но теперь эта сделка больше не работает. То есть Марк Карни в открытую подтвердил, что все, что происходило, было следованием филькиной грамоте.

Трамп же на такой месседж ответил премьеру Канады в своей соцсети Truth Social.

Изображение
"Если губернатор Карни считает, что он может сделать из Канады перевалочный порт для китайских продуктов, которые в дальнейшем пойдут в США, то он глубоко ошибается. Китай съест Канаду заживо, высушит весь ее бизнес и заберет его себе. Если Канада реализует сделку с Китаем, она будет поглощена на 100 %. Мы введем 100 % тарифы на все канадские товары и продукты, которые будут поступать в США. Ваш президент Дональд Трамп".

Америка уже не скрывает, каким образом будет торпедировать Канаду, но здесь важны тезисы в заявлении господина Карни о том, что эти правила зависели от того, кто был потерпевшей стороной, кто - судил. Так он фактически признал, что буквально десятилетиями они извлекали прибыль от взаимоотношений с США за счет того, что придерживались риторики Белого дома и легитимизировали действия Штатов, а за это получали возможность доступа к американскому рынку, долларам и печатному станку.

Гренландию сдадут Трампу?

Еще один удивительный момент - Кир Стармер и некоторые другие политики пытались как будто бы смело выйти и начать прекословить Трампу. Но, честно говоря, у них не особо это получилось, зато получилось много инсайдов.

Например, некоторые еврочиновники на полях Давоса сливали журналистам информацию по поводу Гренландии. Оказалось, что все говорят только об одном: ее отдадут Трампу. Вопрос только состоит в том, будет ли это через месяц или два.

Интереснее становится эта история и потому, что президент Америки во время Давосского форума поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. После беседы стало известно, что они в обход Европейского союза, в том числе и Дании, де-юре владеющей Гренландией, США получат огромное расширение своих полномочий на острове. Пока договорились о том, что Трамп не будет захватывать Гренландию, а расширит там свое количество военных баз, причем имея право не обговаривать это. Определенные американские СМИ пишут, что в Гренландии будет выстроена работа по принципу Гуантанамо.

Трамп и 5-я статья НАТО

После Давосского форума стало ясно, что в НАТО произошел достаточно серьезный раскол, и теперь непонятно, действующий ли это альянс или нет.

Возвращаясь к главе Белого дома, отметим, что после Давоса Трамп вообще начал открыто издеваться над НАТО. Он в своей речи упомянул, что по 5-й статье альянса военные должны прибыть на помощь государству, которое подвергается нападению. "Я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам", - сказал американский президент. А далее вообще предложил активировать 5-ю статью, чтобы силы альянса приехали помочь в борьбе с мексиканскими наркокартелями, потому что до настоящего времени никто ничего не сделал.

Теневая сторона давосского форума

Заострим внимание и на том, чем занимались лидеры в Давосе, потому что спрос на эротические услуги во время Всемирного экономического форума увеличился в 4 тыс. раз, об этом сообщило издание La Depeche. Причем большее количество пользователей такими услугами было из США и Украины.

Неназванные чиновники потратили 103 тыс. евро за четыре дня с пятью женщинами. Одной из участниц после уикенда с высокопрофильными бизнесменами даже предложили престижную должность.

Все перечисленное лишь еще раз доказывает, что премьер-министр Канады Марк Карни был прав, говоря о фикциях и частично ложной истории международного порядка.

Главное фото: РИА Новости

Разделы:

В мире

Теги:

волков и сычГренландияЭкономический форумДональд Трамп