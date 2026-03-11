3.73 BYN
Фон дер Ляйен: За 10 дней конфликта на Ближнем Востоке Европа переплатила 3 млрд евро
Зависимость Европы от газа обошлась в 3 млрд евро допрасходов за первые 10 дней войны на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии. С начала конфликта цены на газ выросли на 50 %, на нефть - на 27 %. При этом Урсула фон дер Ляйен и здесь попыталась оправдаться за разрыв отношений с Россией.
"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и более слабыми. Поэтому нам следует придерживаться курса нашей долгосрочной стратегии", - заявила глава Еврокомиссии.
Тем временем стоимость голубого топлива на биржах превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, Беларусь продолжает закупать газ за 128 долларов за тысячу кубометров.
В то же время США временно ослабили санкции против российской нефти пока только для Индии. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, решение о возможности дальнейшей отмены ограничений будет принимать американский лидер после консультаций с командой по энергетике и министерством финансов США.