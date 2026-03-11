Зависимость Европы от газа обошлась в 3 млрд евро допрасходов за первые 10 дней войны на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии. С начала конфликта цены на газ выросли на 50 %, на нефть - на 27 %. При этом Урсула фон дер Ляйен и здесь попыталась оправдаться за разрыв отношений с Россией.

"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и более слабыми. Поэтому нам следует придерживаться курса нашей долгосрочной стратегии", - заявила глава Еврокомиссии.

Тем временем стоимость голубого топлива на биржах превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, Беларусь продолжает закупать газ за 128 долларов за тысячу кубометров.