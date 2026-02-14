Франция и ФРГ начали диалог по ядерному сдерживанию

Франция и Германия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил президент Франции Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Париж намерен по-новому выстроить роль ядерного сдерживания и запустил стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ Мерцом и рядом других европейских лидеров.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы начали стратегический диалог с канцлером Мерцем и другими европейскими лидерами, чтобы понять, как мы можем сформулировать нашу национальную доктрину с учетом особого сотрудничества и общих интересов безопасности в некоторых ключевых странах. Этот диалог важен, потому что это способ сформулировать ядерное сдерживание в целостном подходе к обороне и безопасности. Это способ создать конвергенцию в стратегическом подходе между Германией и Францией".

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d73db5b-b9c1-4f1b-befb-dc5f307c6582/conversions/c7a8ad08-a193-4dc3-a866-7d79a795a52f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d73db5b-b9c1-4f1b-befb-dc5f307c6582/conversions/c7a8ad08-a193-4dc3-a866-7d79a795a52f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d73db5b-b9c1-4f1b-befb-dc5f307c6582/conversions/c7a8ad08-a193-4dc3-a866-7d79a795a52f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d73db5b-b9c1-4f1b-befb-dc5f307c6582/conversions/c7a8ad08-a193-4dc3-a866-7d79a795a52f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зеленский во время своего выступления на конференции оскорбил венгерского премьера. Глава киевского режима заявил: "Орбан думает только о том, как отрастить свой живот, а не как нарастить армию, чтобы остановить российские танки от возвращения на улицы Будапешта". Ранее же Зеленский потребовал от ЕС точный график вступления Киева в союз. В свою очередь Орбан резко ответил на это, отметив, что страна-кандидат не может диктовать условия странам-участницам. Он также добавил, что Киев нельзя впускать в ЕС, потому что в Европу придет конфликт.