Франция и ФРГ начали диалог по ядерному сдерживанию
Франция и Германия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил президент Франции Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Париж намерен по-новому выстроить роль ядерного сдерживания и запустил стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ Мерцом и рядом других европейских лидеров.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Мы начали стратегический диалог с канцлером Мерцем и другими европейскими лидерами, чтобы понять, как мы можем сформулировать нашу национальную доктрину с учетом особого сотрудничества и общих интересов безопасности в некоторых ключевых странах. Этот диалог важен, потому что это способ сформулировать ядерное сдерживание в целостном подходе к обороне и безопасности. Это способ создать конвергенцию в стратегическом подходе между Германией и Францией".
Зеленский во время своего выступления на конференции оскорбил венгерского премьера. Глава киевского режима заявил: "Орбан думает только о том, как отрастить свой живот, а не как нарастить армию, чтобы остановить российские танки от возвращения на улицы Будапешта". Ранее же Зеленский потребовал от ЕС точный график вступления Киева в союз. В свою очередь Орбан резко ответил на это, отметив, что страна-кандидат не может диктовать условия странам-участницам. Он также добавил, что Киев нельзя впускать в ЕС, потому что в Европу придет конфликт.
Фото ТАСС