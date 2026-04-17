Франция не пригласила на встречу по Ормузскому проливу Рютте и фон дер Ляйен

Париж ужесточил формат международной встречи по Ормузскому проливу и отказался включать в список гостей генсека НАТО Рютте и главу Еврокомиссии фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что в Елисейском дворце настаивают на том, чтобы встреча прошла с участием лидеров государств. Как заявил один представитель европейских правящих кругов, основной целью саммита стало "делать вид, что есть план, когда его нет". И слова канцлера ФРГ Мерца накануне встречи подтверждают это.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Мы готовы участвовать в обеспечении безопасности транзитных путей. Для этого необходимо прекращение боевых действий. Необходимо как минимум временное прекращение огня, а также мандат, как это предусмотрено основным законом, от системы коллективной безопасности, предпочтительно мандат Организации Объединенных Наций. Кроме того, необходима резолюция федерального правительства и одобрение немецкого бундестага. В целом до этого нам еще далеко".