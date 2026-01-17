Франция осталась без куриных яиц

Главной темой во французских соцсетях последние несколько недель является дефицит куриных яиц. Этот продукт регулярно пропадает из крупных и мелких магазинов, а чтобы купить десяток, горожанину приходится изрядно побегать.

Власти заявляют, что причиной проблемы стала любовь французов к омлетам: в среднем граждане страны потребляют 220 яиц в год на человека, а производители за ростом аппетитов не поспевают. Вдобавок недавний снегопад прервал логистические цепочки в пределах страны, а импорт из-за границы оказался недостаточным.

Проблемы, схожие с французскими, переживает сейчас большинство стран Старого Света.

Пятая республика становится аутсайдером ЕС

Но эта проблема мелочь в сравнении с той, которую обнаружила национальная статистика. Франция беднеет: теперь ее подушевой ВВП на 7 % ниже среднеевропейского. Причем шансов на перемены к лучшему практически нет. Страна живет с постоянно растущим бюджетным дефицитом.

Национальный долг давно превысил объем валового внутреннего продукта, и одни только платежи по этому долгу к концу года составят почти 3 % от ВВП.