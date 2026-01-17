3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Франция осталась без куриных яиц
Главной темой во французских соцсетях последние несколько недель является дефицит куриных яиц. Этот продукт регулярно пропадает из крупных и мелких магазинов, а чтобы купить десяток, горожанину приходится изрядно побегать.
Власти заявляют, что причиной проблемы стала любовь французов к омлетам: в среднем граждане страны потребляют 220 яиц в год на человека, а производители за ростом аппетитов не поспевают. Вдобавок недавний снегопад прервал логистические цепочки в пределах страны, а импорт из-за границы оказался недостаточным.
Проблемы, схожие с французскими, переживает сейчас большинство стран Старого Света.
Пятая республика становится аутсайдером ЕС
Но эта проблема мелочь в сравнении с той, которую обнаружила национальная статистика. Франция беднеет: теперь ее подушевой ВВП на 7 % ниже среднеевропейского. Причем шансов на перемены к лучшему практически нет. Страна живет с постоянно растущим бюджетным дефицитом.
Национальный долг давно превысил объем валового внутреннего продукта, и одни только платежи по этому долгу к концу года составят почти 3 % от ВВП.
В общем, надежды вырваться из колеи растущей бедности у Франции и французов уже не осталось.