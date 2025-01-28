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Франция поставит Киеву 6 истребителей Mirage

Париж идет на эскалацию украинского конфликта. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что уже в этом квартале Киеву поступят французские истребители Mirage.

По информации газеты La Tribune, речь идет о шести самолетах. При этом Барро отметил, что Европа, США и Франция должны готовиться к полноценному участию в украинских событиях для того, чтобы обеспечить гарантии мира, только тогда они будут достигнуты.

УкраинаоружиеФранция