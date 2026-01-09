3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Франция рассматривает выход страны из НАТО
Автор:Редакция news.by
Франция официально рассмотрит вопрос о выходе из НАТО. Соответствующую резолюцию предложила вице-председатель Нацсобрания страны. Политик обвинила США в серии недружественных действий, угрожающих миру.
Поводом стали действия США, а именно захват президента Венесуэлы Мадуро, территориальные претензии к Дании на Гренландию. Кроме того, она осудила поддержку Вашингтона Израиля в конфликте с сектором Газа. Вице-председатель назвала Североатлантический альянс инструментом обслуживания интересов США.
Резолюция предусматривает первый шаг выхода из НАТО - вывод Франции из объединенного командования альянса.