Франция рассматривает выход страны из НАТО

Франция официально рассмотрит вопрос о выходе из НАТО. Соответствующую резолюцию предложила вице-председатель Нацсобрания страны. Политик обвинила США в серии недружественных действий, угрожающих миру.



Поводом стали действия США, а именно захват президента Венесуэлы Мадуро, территориальные претензии к Дании на Гренландию. Кроме того, она осудила поддержку Вашингтона Израиля в конфликте с сектором Газа. Вице-председатель назвала Североатлантический альянс инструментом обслуживания интересов США.

