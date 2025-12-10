Французам придется декларировать в налоговой полученные в подарок деньги или ценности

Пока немцы учатся праздновать Рождество в условиях осадного положения (на рождественских ярмарках установлен периметр из двухтонных бетонных блоков, шлагбаумы на въездах, а полицейские в бронежилетах досматривают сумки у входа), французы получают свой "подарок" от родного государства.

С 1 января 2026 года каждый житель Франции обязан декларировать в налоговой любой подарок в виде денег или ценностей, даже полученный от близких родственников. Что общего между немецкой ярмаркой-крепостью и французским декларированием бабушкиных сережек? Оба явления являются симптомами одной болезни - патологическое недоверие государства к собственным гражданам. Европейская мечта о свободе и празднике окончательно переродилась в кошмар - вы либо отмечаете праздники в осажденной крепости, либо заполняете налоговую декларацию на рождественский подарок. Веселых праздников, как говорится!

