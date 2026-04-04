Французы пересаживаются на лошадей, а латвийцы вынуждены ходить пешком

Из-за роста цен на топливо французы начали пересаживаться на коней. Популярный местный телеканал выпустил репортаж о жительнице, которая решила ездить исключительно на лошади в школу за ребенком, в пекарню или даже в супермаркет. Полный бак бензина на неделю обходится ей примерно в 120 евро. До повышения цен на топливо это было 90 евро, а содержание коня обходится примерно в 13 евро. В комментариях люди пишут, что это отличная идея в условиях кризиса плюс забота об экологии.