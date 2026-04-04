3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Французы пересаживаются на лошадей, а латвийцы вынуждены ходить пешком
Из-за роста цен на топливо французы начали пересаживаться на коней. Популярный местный телеканал выпустил репортаж о жительнице, которая решила ездить исключительно на лошади в школу за ребенком, в пекарню или даже в супермаркет. Полный бак бензина на неделю обходится ей примерно в 120 евро. До повышения цен на топливо это было 90 евро, а содержание коня обходится примерно в 13 евро. В комментариях люди пишут, что это отличная идея в условиях кризиса плюс забота об экологии.
В Латвии опрос Norstat показал, что четверть жителей республики на фоне высокой стоимости топлива отказались от использования личных автомобилей. Они вынуждены добираться до работы на общественном транспорте или пешком. Цены на дизельное топливо в Латвии за март выросли почти на треть и превысили отметку 2 евро за литр. Это уже сказалось на пассажирских перевозках в республике.
Таксисты в Латвии уже подняли тарифы на 33 %, а представители отрасли предупредили, что это только начало.