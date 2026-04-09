Free Press: Пентагон угрожал Ватикану и намекал на применение силы

Сенсационную новость сообщает издание Free Press и уточняет, что недовольство военного ведомства США вызвало январское заявление понтифика о том, что "дипломатия, основанная на диалоге и стремлении к консенсусу, вытесняется дипломатией силы, а война снова входит в моду, жажда войны распространяется".



По данным публикации, в Белом доме эти высказывания были восприняты как критика внешнеполитического курса США. Представители Пентагона тогда вызвали высокопоставленного дипломата Ватикана на закрытое совещание и прочитали ему жёсткую лекцию, требуя, чтобы Папа Римский встал на сторону Трампа. Ватикан, как пишет Free Press, был настолько встревожен этой встречей, что Лев XIV даже отменил запланированный визит в США.