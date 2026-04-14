ФРГ предложит Венгрии использовать трубопровод в Хорватии
Автор:Редакция news.by
Берлин нашел для Будапешта альтернативу "Дружбе". Канцлер ФРГ заявил, что вместо нее Венгрии предложат использовать трубопровод, проходящий через Хорватию.
По словам Мерца, этот вопрос будет обсуждаться через две недели на Кипре на неформальном саммите Евросоюза. Он напомнил, что предыдущее правительство Венгрии не приняло это предложение. До этого Зеленский заявил, что поврежденный нефтепровод "Дружба" повторно введут в эксплуатацию к концу апреля.