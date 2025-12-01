3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
ФРГ утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине
Автор:Редакция news.by
Бундестаг утвердил государственный бюджет Германии на 2026 год, его размер превысит 524 млрд евро, что почти на 22 млрд больше, чем в 2025 году.
Оборонные расходы вырастут до примерно 108 млрд евро и будут направлены в основном на закупки техники и боеприпасов. Также в бюджете предусмотрена рекордная финансовая помощь Украине - 11,5 млрд евро, средства пойдут на поставку БПЛА, бронетранспортеров и артиллерийских запасов.
В Минобороны Германии отметили, что это самый большой объем помощи Киеву, который страна когда-либо закладывала в бюджет. Впрочем, такие растраты дорого обойдутся стране - госдолг Германии в 2026 году может достичь 3 трлн евро, учитывая, что новый бюджет предусматривает заимствования на 182 млрд евро.