ФРГ утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

Бундестаг утвердил государственный бюджет Германии на 2026 год, его размер превысит 524 млрд евро, что почти на 22 млрд больше, чем в 2025 году.

Оборонные расходы вырастут до примерно 108 млрд евро и будут направлены в основном на закупки техники и боеприпасов. Также в бюджете предусмотрена рекордная финансовая помощь Украине - 11,5 млрд евро, средства пойдут на поставку БПЛА, бронетранспортеров и артиллерийских запасов.