FT: CША за время войны против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов
CША за время войны против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, пишет Financial Times. Особо отмечается быстрое сокращение арсенала крылатых ракет "Томагавк".
Журналисты подчеркивают, что это колоссальные затраты, военно-морской флот будет ощущать последствия в течение нескольких лет. При этом ожидается, что Пентагон запросит у конгресса примерно 50 млрд долларов на дополнительные военные расходы.
Накануне The New York Times сообщила, что первые 6 дней конфликта обошлись США почти в 11,5 млрд долларов. Большие затраты объясняются тем, что во время первых ударов по Ирану Штаты использовали планирующие авиабомбы, стоимость которых практически 800 тыс. долларов за штуку. Военные пообещали в дальнейшем использовать менее дорогие снаряды.