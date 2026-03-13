FT: CША за время войны против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов

CША за время войны против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, пишет Financial Times. Особо отмечается быстрое сокращение арсенала крылатых ракет "Томагавк".

Журналисты подчеркивают, что это колоссальные затраты, военно-морской флот будет ощущать последствия в течение нескольких лет. При этом ожидается, что Пентагон запросит у конгресса примерно 50 млрд долларов на дополнительные военные расходы.