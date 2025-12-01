3.72 BYN
Фуры, шары, пожар на АЭС: почему литовский режим больше похож на источник абсурда
Автор:Редакция news.by
Литовский режим уверенно претендует на звание главного поставщика политического абсурда: то фуры из Беларуси требуют вернуть через Еврокомиссию, то контрабанду на воздушных шарах предлагают решать на уровне ЕС.
Санкции против Минска множатся быстрее, чем надуманные поводы, а техника безопасности на Игналинской АЭС остается где-то в списке дел второстепенных.
Вне процедуры и сроков, предусмотренных действующими международными договорами, Вильнюс также в одностороннем порядке закрывал границу с Беларусью. На протяжении всего пограничного кризиса страна допускала нарушения как своих международных обязательств, так и технических процедур.