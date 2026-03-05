Генсек НАТО поддержал Трампа в ударах по Ирану. По его словам, Тегеран близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы. Рютте также заявил, что альянс не будет применять пятую статью о коллективной обороне из-за того, что днем ранее над территорией Турции сбили иранскую ракету.

В Анкаре, несмотря на инцидент, призывают к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Ирана путем диалога и дипломатии. Обозначила свою позицию премьер Италии Мелони. Рим не собирается вступать в конфликт, но намерен помочь в обеспечении противовоздушной обороны стран Персидского залива, как и Великобритания, Франция и Германия.

В Иране погибших с начала конфликта насчитывается свыше тысячи. В ходе очередного обмена ударами Израиль нанес удар по Тегерану, а также объектам инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане. Иран атаковал гиперзвуковыми ракетами аэропорт Бен-Гурион и здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Бомбардировке подверглась и американская база в Ираке.