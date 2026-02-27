Генсек НАТО призвал увеличить силы ПВО альянса в 5 раз

Громкие заявления прозвучали на пресс-конференции в Брюсселе от Генсека НАТО. Рютте, в частности, предложил членам альянса смириться с необходимостью ощутимого роста военных расходов.

В настоящий момент ведущие государства НАТО тратят на оборонные нужды менее 2 % ВВП. Рютте порекомендовал им не ждать, пока в Вашингтоне сменится власть: "Просто отдайте 5 % и все", - потребовал генсек. Он также заявил, что силы ПВО альянса должны быть увеличены в пять раз.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Нам необходимо увеличить ее на 400 % - в 5 раз больше, чем у нас есть сейчас - с точки зрения противовоздушной обороны. Это, конечно, займет некоторое время, но мы добьемся этого".