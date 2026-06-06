3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Германия бьет рекорды по политическим преступлениям
Германия переживает ранее не виданный пик экстремизма и насилия. По данным СМИ, за 2025 год в стране зафиксировано свыше 85 тыс. политически мотивированных преступлений. Это абсолютный рекорд, превысивший даже пиковые показатели 2024 года.
За последнее десятилетие уровень радикальной угрозы вырос более чем в 2 раза. Около половины всех правонарушений стабильно приходится на правый спектр. В то же время фиксируется резкий скачок левого радикализма: число таких преступлений выросло на 35 %, а связанных с ними актов насилия - сразу на 42 %.
На фоне глубоких внутренних проблем подавляющее большинство жителей Германии выразило резкое недовольство работой правительства. Работу всего кабинета министров отрицательно оценивают 78 % немцев, а поддерживают - только 16 %. В мае личный рейтинг канцлера Фридриха Мерца достиг исторического минимума - 13 %.