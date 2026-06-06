Германия бьет рекорды по политическим преступлениям

Германия переживает ранее не виданный пик экстремизма и насилия. По данным СМИ, за 2025 год в стране зафиксировано свыше 85 тыс. политически мотивированных преступлений. Это абсолютный рекорд, превысивший даже пиковые показатели 2024 года.

За последнее десятилетие уровень радикальной угрозы вырос более чем в 2 раза. Около половины всех правонарушений стабильно приходится на правый спектр. В то же время фиксируется резкий скачок левого радикализма: число таких преступлений выросло на 35 %, а связанных с ними актов насилия - сразу на 42 %.