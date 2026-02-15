У Германии не получилось разморозить активы России

Инициатива Берлина по использованию более 90 млрд евро замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины провалилась. Предложение, выдвинутое Германией в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, не нашло поддержки среди ключевых европейских партнеров.



Как сообщает Spiegel, Париж категорически выступил против: президент Макрон настаивает, чтобы средства шли преимущественно на европейские вооружения, а не на американские системы. Берлин опасается, что в таком случае именно ему придется нести основные расходы по поставкам военной техники Киеву, на что Германия пойти не готова.