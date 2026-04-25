Германия понизила вдвое прогноз роста ВВП на 2026 год

Германия, некогда "локомотив" ЕС, пересмотрела прогноз роста ВВП на 2026 год в сторону понижения до критических 0,5 %.

Как пишет Bloomberg, война на Ближнем Востоке подстегнула цены на энергию и разожгла инфляцию. Тяжелейший кризис переживает промышленный сектор ФРГ. Почти 40 % предприятий вынуждены сокращать персонал из-за небывалых цен на электричество. "Гениальный план" канцлера ФРГ Мерца по восстановлению немецкой экономики в этом году, похоже, так и не воплотят.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"У нас уже много лет наблюдается слабый экономический рост, если он вообще есть. Снижается готовность к инвестициям. У нас высокие цены на энергоносители и постоянно растущая бюрократия в сочетании с высокими налогами, в отличие почти от любой другой страны Европы. У нас нехватка квалифицированных кадров, все это усугубляется масштабными демографическими изменениями. Все это ослабило наше деловое положение и конкурентоспособность".