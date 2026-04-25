Германия понизила вдвое прогноз роста ВВП на 2026 год
Германия, некогда "локомотив" ЕС, пересмотрела прогноз роста ВВП на 2026 год в сторону понижения до критических 0,5 %.
Как пишет Bloomberg, война на Ближнем Востоке подстегнула цены на энергию и разожгла инфляцию. Тяжелейший кризис переживает промышленный сектор ФРГ. Почти 40 % предприятий вынуждены сокращать персонал из-за небывалых цен на электричество. "Гениальный план" канцлера ФРГ Мерца по восстановлению немецкой экономики в этом году, похоже, так и не воплотят.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"У нас уже много лет наблюдается слабый экономический рост, если он вообще есть. Снижается готовность к инвестициям. У нас высокие цены на энергоносители и постоянно растущая бюрократия в сочетании с высокими налогами, в отличие почти от любой другой страны Европы. У нас нехватка квалифицированных кадров, все это усугубляется масштабными демографическими изменениями. Все это ослабило наше деловое положение и конкурентоспособность".
Бизнес-опросы показывают ослабление экономической активности в Германии. Инфляция в стране в апреле может ускориться до 3 % (это максимум с начала 2024 года), что может заставить Европейский центробанк поднять ставки, создав дополнительный тормоз для экономики.