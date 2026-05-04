3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Германия сохранит контроль на своих границах
Автор:Редакция news.by
Германия намерена сохранить пограничный контроль, пока в рамках ЕС не появится эффективный механизм предотвращения нелегальной миграции, заявил глава МВД страны.
Напомним, что посты на восточных и южных границах ФРГ появились полтора года назад.
Аналогичный контроль осуществляет Польша, а также ряд других стран ЕС. Фактически единое визовое пространство, созданное шенгенским соглашением, в состоянии полураспада.
Разногласия по поводу миграционного соглашения слишком велики. Против квот и штрафов выступают Венгрия, Польша и Словакия, время от времени прибалты. Погранконтроль Германии в этой ситуации - это контур, который по команде из Берлина замкнет рубежи страны на замок.