Германия восстанавливает паспортный контроль на своих границах

По мнению ряда экспертов, вчерашний день - 29 января - стал днем кончины единого визового пространства в Европе. Немецкий бундестаг проголосовал накануне за восстановление постоянного паспортного контроля на границе ФРГ.

Этот шаг, полагают парламентарии, позволит справиться с катастрофой, которая вызвана неконтролируемой миграцией.

До выборов в Германии осталось меньше месяца: после убийства на днях афганцем-нелегалом воспитателя детского сада и 2-летнего ребенка граждане страны резко отклонились вправо. Чтобы оседлать антимигрантские настроения, системные партии решились разделаться с Шенгеном.