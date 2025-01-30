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Германия восстанавливает паспортный контроль на своих границах
По мнению ряда экспертов, вчерашний день - 29 января - стал днем кончины единого визового пространства в Европе. Немецкий бундестаг проголосовал накануне за восстановление постоянного паспортного контроля на границе ФРГ.
Этот шаг, полагают парламентарии, позволит справиться с катастрофой, которая вызвана неконтролируемой миграцией.
До выборов в Германии осталось меньше месяца: после убийства на днях афганцем-нелегалом воспитателя детского сада и 2-летнего ребенка граждане страны резко отклонились вправо. Чтобы оседлать антимигрантские настроения, системные партии решились разделаться с Шенгеном.
Формально граница Германии останется открытой для всех обладателей европейской визы или европаспорта. Однако Берлин явно нарушает взятые на себя в рамках Шенгенского соглашения обязательства: немцы переступили через букву этого закона, а, значит, европейский безвиз скоро испустит дух.