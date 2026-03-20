Глава ЕК: Евросоюз предоставит Украине кредит, несмотря на блокировку со стороны Венгрии

Глава Еврокомиссии разразилась комментарием: Евросоюз предоставит Украине кредит, несмотря на блокировку со стороны Венгрии. Как именно ЕС собирается это сделать, Урсула фон дер Ляйен не уточнила. Но игнорирование венгерского вето станет нарушением законодательных норм Евросоюза.

Премьер польского режима в свою очередь заявил, что у ЕС нет "плана Б" для выделения "военного кредита" в 90 млрд евро, которые продолжает блокировать Будапешт. После саммита в Брюсселе Туск признал: "Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрется и продолжит блокировать изменения в бюджете ЕС, то у него это получится с успехом".