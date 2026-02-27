Глава ЕК объявила о начале действия сделки ЕС И МЕРКОСУР во временном режиме

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале действия сделки ЕС со странами МЕРКОСУР во временном режиме.

Политик уточнила, что соглашение может быть полностью заключено только после того, как Европейский парламент даст свое согласие. Она также назвала хорошей новостью ратификацию соглашения Уругваем и Аргентиной. По ожиданиям главы ЕК, вскоре к ним присоединятся Бразилия и Парагвай.

Заявление вызвало массу вопросов у прессы, однако Урсула фон дер Ляйен отказалась от брифинга. А буквально через час стало известно, что она отправляется на международный конный форум. Такая расстановка приоритетов удивила журналистов. СМИ рассчитывали получить разъяснения по скандальной сделке, которая открывает европейский рынок для заморской продукции.

Ранее всю Европу сотрясли массовые протесты фермеров, выступающих против соглашения. На днях в Испании прошел очередной тракторный митинг.