Глава ЕК посетит Литву для обсуждения инцидентов с беспилотниками
26 мая в Вильнюс с экстренным визитом прибывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сопровождать ее планирует бывший премьер Литвы А. Кубилюс, который сейчас занимает должность комиссара ЕС по обороне и космосу.
Официальный повод - угрозы безопасности в регионе. В частности, серия инцидентов с украинскими беспилотниками, которые привели к активации протоколов чрезвычайных ситуаций, включая ограничение использования воздушного пространства и нарушение работы критической инфраструктуры.
В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что, кроме демонстрации "солидарности со странами Балтии" визит будет направлен на укрепление совместных оборонных возможностей с помощью флагманских программ финансирования. Одним словом, очередной повод выбить из бюджетов европейских стран новые миллиарды на милитаризацию региона.
