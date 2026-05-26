26 мая в Вильнюс с экстренным визитом прибывает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сопровождать ее планирует бывший премьер Литвы А. Кубилюс, который сейчас занимает должность комиссара ЕС по обороне и космосу.

Официальный повод - угрозы безопасности в регионе. В частности, серия инцидентов с украинскими беспилотниками, которые привели к активации протоколов чрезвычайных ситуаций, включая ограничение использования воздушного пространства и нарушение работы критической инфраструктуры.

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что, кроме демонстрации "солидарности со странами Балтии" визит будет направлен на укрепление совместных оборонных возможностей с помощью флагманских программ финансирования. Одним словом, очередной повод выбить из бюджетов европейских стран новые миллиарды на милитаризацию региона.