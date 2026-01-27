Брюссель продолжает следовать недружественному курсу в отношении России. Так британская The Daily Telegraph описывает инициативы Урсулы фон дер Ляйен по смягчению долговых правил ЕС.

Издание утверждает, что политик делает это ради подготовки союза к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Так фон дер Ляйен добивается возможности привлечь дополнительные 650 млрд евро на оборонные нужды.

К слову, эти вопросы не входили в повестку внеочередного саммита ЕС, что подчеркивает самостоятельный характер недружественных амбиций главы Еврокомиссии.