Глава Еврокомиссии готовит ЕС к конфликту с Россией к 2030 году
Автор:Редакция news.by
Глава Еврокомиссии готовит ЕС к конфликту с Россией к 2030 году
Брюссель продолжает следовать недружественному курсу в отношении России. Так британская The Daily Telegraph описывает инициативы Урсулы фон дер Ляйен по смягчению долговых правил ЕС.
Издание утверждает, что политик делает это ради подготовки союза к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Так фон дер Ляйен добивается возможности привлечь дополнительные 650 млрд евро на оборонные нужды.
К слову, эти вопросы не входили в повестку внеочередного саммита ЕС, что подчеркивает самостоятельный характер недружественных амбиций главы Еврокомиссии.
Фактически Брюссель строит финансовую и политическую базу для долгосрочного противостояния с Москвой.