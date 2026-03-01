Глава Еврокомиссии обвинила в эскалации Иран

Пока полыхает Ближний Восток, а весь регион стоит на грани затяжного конфликта, который грозит последствиями всему миру, у главы Еврокомиссии выходной.

Урсула Фон дер Ляйен объяснила отсутствие реакции на ситуацию на Ближнем Востоке. Чиновница написала в соцсетях, что созывает в понедельник, 2 марта, специальное заседание Европейского колледжа безопасности и обороны.

И уже заранее госпожа фон дер Ляйен нашла "виноватых", заявив о неоправданных нападениях Ирана на партнеров в регионе. На 2 марта запланировано и экстренное заседание по Ирану у МАГАТЭ.