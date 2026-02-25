Европейские лидеры стремятся превратить ЕС в военный альянс, готовятся к затяжной войне с Россией и ради этого намерены продолжить финансовую поддержку Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По мнению дипломата, руководство ЕС поступательно возлагает дополнительные военные обязанности на членов объединения, забыв, что Евросоюз изначально создавался для обеспечения мира и экономического процветания на континенте.