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Глава офиса Зеленского рассказал, что обсуждалось на встрече украинской делегации с Эрдоганом
Автор:Редакция news.by
В Стамбуле через несколько часов должен состояться третий раунд российско-украинских переговоров. Первые два прошли там же в мае и июне. Обе делегации уже прилетели в Турцию.
Представители украинской стороны перед Стамбулом заехали в Анкару - на переговоры с президентом Турции Эрдоганом.
Как сообщил глава офиса Зеленского Ермак, обсуждалась необходимость встречи на уровне лидеров Зеленского, Трампа, Эрдогана и Путина "для перехода к реальным переговорам о завершении конфликта".
В настоящее время украинская делегация отправляется в Стамбул.