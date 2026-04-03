Глава Пентагона объявил войну своим генералам

Министр войны США Пит Хегсет открыл второй фронт. Он объявил войну своим генералам. Десяток уволенных за ночь - это совсем не похоже на рядовую ротацию кадров. Все это происходит в разгар войны с Ираном. И подобные шаги не просто риск, а почти беспрецедентный шаг.

Официальных причин пока нет. Но аналитики подсказывают - все дело в разногласиях по вопросу о наземной операции в Иране. Военные в большинстве своем считают ее потенциальной катастрофой. Однако пока генералов вышвыривают, тысячи солдат 82-й воздушно-десантной дивизии уже прибывают в регион.

Это лишь один из вариантов, которые рассматривает Трамп. На его столе есть еще и не менее безумный план - похитить из-под носа у иранцев почти 450 килограммов высокообогащенного урана. Washington Post предполагает, что это потребует высадки тысяч спецназовцев и гражданских ядерщиков, которые под огнем противника будут пробиваться через завалы разрушенных ядерных объектов, а потом построят взлетно-посадочную полосу прямо посреди вражеской территории. И это не голливудский сценарий.