Глава правящей партии Грузии Гарибашвили решил уйти из политики

"Я решил покинуть пост председателя "Грузинской мечты" и уйти из политики, продолжив при этом служить своей стране на другой должности", - сказал Гарибашвили на брифинге в офисе партии.

Он отметил, что на данный момент "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сформировалась "как единая и сильная политическая сила". "Я считаю, что почетную миссию, которую возложили на меня основатель и команда нашей партии, когда я вернулся в политику, сначала назначив меня министром обороны, затем премьер-министром во второй раз и, наконец, избрав меня председателем партии, можно считать уже выполненной. Теперь я больше не вижу необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом", - пояснил свое решение Гарибашвили.