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Глава правящей партии Грузии Гарибашвили решил уйти из политики
Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из политики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство GHN.
"Я решил покинуть пост председателя "Грузинской мечты" и уйти из политики, продолжив при этом служить своей стране на другой должности", - сказал Гарибашвили на брифинге в офисе партии.
Он отметил, что на данный момент "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сформировалась "как единая и сильная политическая сила". "Я считаю, что почетную миссию, которую возложили на меня основатель и команда нашей партии, когда я вернулся в политику, сначала назначив меня министром обороны, затем премьер-министром во второй раз и, наконец, избрав меня председателем партии, можно считать уже выполненной. Теперь я больше не вижу необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом", - пояснил свое решение Гарибашвили.
Ираклий Гарибашвили был избран председателем партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 февраля 2024 года. Он дважды занимал пост премьер-министра Грузии - с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2024 год.